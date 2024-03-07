07 Марта 2024
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Фото: скриншот видео из Telegram-канала Пул №3

Путин назвал решение о полете на Ту-160М спонтанным

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М не планировался заранее, решение было принято на авиазаводе в Казани.

По словам главы государства, его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение.

"А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: "Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать", - рассказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

22 февраля Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М "Илья Муромец". Взлет состоялся с ВПП Казанского авиазавода, маршрут – военная тайна, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент провел в воздухе 30 минут.

В августе 2005 года Путин уже пилотировал Ту-160 и наблюдал за испытанием крылатой ракеты.

Теги: путин, ту-160м


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