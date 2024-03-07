МЧС доставило в Тыву котельные

Спецборт МЧС России доставил в Кызыл модульные котельные. Их отправят в Шагонар, пострадавший от аварии на ТЭЦ.

Всего в Тыву привезли 375 тепловых пушек, 30 электрообогревателей, две дизельных модульных котельных, сообщает МЧС России.

Ранее глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил, что после случившегося в Шагонаре пожара на ТЭЦ в республике введен режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливают.