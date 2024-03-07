Сборная Тюменской области — чемпион первенства России по спортивной аэробике

Сборная Тюменской области — чемпион первенства России по спортивной аэробике, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соревнования проходили в Москве с 4 по 6 марта. В дисциплине "aerostep" в возрастной категории от 12 до 14 лет лучшими стали тюменские атлеты: Анастасия Ладыгина, Валерия Шляпина, Полина Елизарова, Кира Зайцева, Мария Седунова, Маргарита Хворова, Анастасия Кобзева, Анастасия Мосунова.

В информационном центре отметили, что такого высокого результата в этом направлении Федерация Тюменской области по спортивной аэробике достигла впервые.

Юниорская команда региона (15-17 лет) повторила прошлогодний результат, став серебряным призером. Так, награды за второе место получили спортсменки Марина Огрызко, Юлия Костромеева, Софья Бражникова, Арина Мухлаева, Мария Мартынушкина, Алиса Румянцева, Анна Туркова, Виктория Кочубеева.

Ребята готовились к первенству под руководством чемпионов мира, мастеров спорта международного класса Евгении и Данила Чаюн.

Отметим, что в апреле Тюмень примет межрегиональные соревнования по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн. Соревнования пройдут в спорткомплексе "Олимпия".