Военные следователи проверят Дом офицеров в Екатеринбурге после БДСМ-вечеринки

После голой вечеринки в окружном Доме офицеров в Екатеринбурге, военные следователи организовали проверку. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, опубликовав ответ СУ СКР по Свердловской области.

"Сотрудниками военного следственного управления по Центральному военному округу организована проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ", - говорится в документе за подписью и.о. главы СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова.

Напомним, БДСМ-вечеринка в екатеринбургском Доме Офицеров вызвала большой общественный резонанс. Сообщалось, что после нее уволился заместитель директора ОДО Георгий Подкорытов, а вчера стало известно и об увольнении самого директора учреждения Андрея Зуева.

Уральские общественники просили разобраться в ситуации главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Также было подано обращение в Генеральную прокуратуру.