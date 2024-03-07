В центре Екатеринбурга от глаз горожан закрыли известный арт-объект

На бывшем здании Уральского приборостроительного завода, которое находится в самом центре Екатеринбурга, исчезла надпись – местный арт-объект. Ее закрыли от глаз горожан и гостей уральской столицы.

Речь об известной надписи "Кто мы, откуда, куда мы идем?", размещенной на крыше здания. Сегодня она оказалась завешана. Фотографиями с Накануне.RU поделились очевидцы.

Причины такого решения пока неизвестны.

Напомним, надпись "Кто мы, откуда, куда мы идем?" появилась на бывшем здании Уральского приборостроительного завода в 2017 году. Ее автором и создателем является уличный художник Тимофей Радя. Сообщалось, что арт-объект был специальным проектом в рамках Уральской индустриальной биеннале.

Так надпись выглядела раньше (архивное фото)