В Карелии ФСБ ликвидировала белоруса, который готовил теракт по заданию украинских спецслужб

В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием завербованного гражданина Белоруссии, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина является членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находится в межгосударственном розыске. По заданию ВСУ он планировал теракт в городе Олонец, пишет РИА Новости.

Кроме того, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов власти региона.

При задержании преступник открыл огонь по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован.

По информации SHOT, в Белоруссии его объявили в федеральный розыск в сентябре 2022 года — в отношении него возбудили уголовное дело по статье 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь). Накануне вечером белоруса выследили в лесу недалеко от деревни Тукса, где он прятал взрывное устройство.