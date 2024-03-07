Путин прибыл в Краснодар

Президент России Владимир Путин прилетел в Краснодар.

В программе президента – встреча с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища, сообщает пресс-служба Кремля. ТАСС уточняет, что Путин приедет во Дворец самбо. Традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.

5 марта Путин совершил схожий визит в Ставрополь.