Путин прибыл в Краснодар
Президент России Владимир Путин прилетел в Краснодар.
В программе президента – встреча с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища, сообщает пресс-служба Кремля. ТАСС уточняет, что Путин приедет во Дворец самбо. Традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.
5 марта Путин совершил схожий визит в Ставрополь.