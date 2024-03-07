Европа собирается перевести экономику на военные рельсы

Еврокомиссия обнародовала планы по созданию нового гигантского военного фонда, призванного увеличить оружейные закупки. И он подразумевает постепенную интеграцию оборонной промышленности Украины в европейские проекты. Об этом пишет венгерское издание The European Conservative.

Как заявил на презентации плана комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, украинский режим сможет нарастить производственные мощности.

Инициатива называется "Европейская программа оборонных инвестиций" (EDIP). Она является самой масштабной из всех, что были ранее. Ее цель - заложить принципиально новую стратегическую основу для единой военной политики ЕС на базе совместных закупок внутри ЕС, а не за его пределами. К 2030 году минимум 40% всех закупок оружия должны осуществляться совместно, причем по меньшей мере 50% должны быть у европейских производителей. Предлагается выделять деньги для скорейшего переоборудования определенных гражданских производственных линий на военные нужды.

О единой европейской армии речь пока не идет. Как сказал Бретон, пока вопрос в том, чтобы создать большой фонд. Сначала Еврокомиссия выделит из бюджета 1,5 миллиарда евро, а затем фонд вырастет до 100 миллиардов.

Европа пытается как можно скорее наверстать упущенное за десятилетия расслабленности и пренебрежения военными расходами. И это притом что придется помогать Украине, что дорого обойдется Европе, так как деньги туда придется "бросать лопатой", считает автор. Поэтому план придется еще долго согласовывать, ведь он потребует от стран огромных расходов.

Бретон признал, что Европу напугало предупреждение экс-президента США Дональда Трампа, которое он сделал в 2020 году: если Европа подвергнется нападению, то США не собираются воевать за Европу, и вообще США могут выйти из НАТО. Поэтому Европе нужно надеяться только на собственные силы. Недавно Трамп сказал примерно то же самое: США не будут защищать страны НАТО, которые только и надеются что на помощь США, а сами не хотят платить за свою оборону.

Французская Le Figaro недавно написала, что в ЕС проблемы с финансированием военных расходов, а также с производственными мощностями и количеством запасов вооружений. Поэтому ЕС должен перейти в режим военной экономики, подчеркивает Бретон.

Исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк считает, что переход на военные рельсы у ЕС может занять годы. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает Европу как можно быстрее перейти к военной экономике и поставлять Украине больше оружия.