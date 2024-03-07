ЕС предложит новые санкции против России из-за смерти Навального*

ЕС предложит ввести новые санкции в отношении России после смерти Алексея Навального*, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Ограничительные меры затронут 35 физических лиц и два юридических лица. Санкции предложат ввести против правительственных чиновников, сотрудников тюрьмы и судей. Их имена не указываются.

Ранее санкции против России из-за смерти Навального* анонсировали США и Канада.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга