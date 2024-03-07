В Госдуме предложили выдавать неимущим беременным МРОТ-сертификаты

В Госдуме предложили ввести сертификат для беременных россиянок, вставших на учет до 12 недели. При этом размер среднедушевого дохода в семье такой женщины не должен превышать трех МРОТ. Сейчас беременным, вставшим на ранний учет, положена разовая выплата.

"Номинальная стоимость сертификата должна устанавливаться правительством исходя из средних цен на товары и услуги отечественного производства для беременных женщин и их семей, перечень которых также будет определяться правительством", - говорит автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду").

Она добавила, что выплата должна быть не меньше регионального МРОТа.

По мнению Лантратовой, предложенные ею меры станут гарантией поддержки семей со стороны государства на всех этапах рождения ребенка, повысят физическое и материальное благополучие готовящихся стать матерями россиянок, поспособствуют принятию решения о рождении ребенка молодыми семьями, передает РИА Новости.

МРОТ сейчас составляет чуть больше 19 тыс. руб.

Накануне вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила россиянкам рожать первого ребенка в возрасте от 18 до 24 лет, чтобы потом скорее родить второго и третьего ребенка. Голикова, у которой нет родных детей, не объяснила, кто будет обеспечивать жильем и доходами семьи 18-летних юношей и девушек без образования.