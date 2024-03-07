Доктор медицинских наук Николай Костенко: Масштабная цифровизация повысит производительность труда астраханских врачей

В России создадут платформу, которая поможет гражданам дистанционно получать заключение врачей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время Послания к Совету Федерации.

Доктор медицинских наук, заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ АО АМОКБ Николай Костенко считает, что такая система повысит производительность труда астраханских медиков.

«Будущее медицины - дистанционное лечение с использованием специальных устройств и цифровых сервисов. Такие «медицинские помощники» будут сообщать об ухудшении параметров организма и о необходимой профилактике хронических заболеваний», - рассказал Николай Костенко.

Он пояснил, что на смену привычному холтеровскому мониторингу придут системы онлайн регистрации пульса, давления, ЭКГ, глюкозы и других показателей. При этом техника и цифровые сервисы будут представлены отечественными производителями.