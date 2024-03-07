МИД Германии настоятельно рекомендовал своим гражданам не ездить в РФ

Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в Россию.

Берлин "настоятельно не рекомендует" отправляться в РФ. Ранее слово "настоятельно" в МИД Германии о безопасности отсутствовало, пишет ТАСС.

Также немцам напомнили о предостережении от посещения расположенных недалеко от границы с Украиной городов, в частности Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска и Ростова-на-Дону.

3 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал перехваченный разговор офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста. По его словам, это свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.

В январе Bild сообщал, что власти Германии не исключают начала войны между НАТО и Россией в 2025 году. Издание описывает сценарий развития событий, ссылаясь на некий секретный документ бундесвера. По мнению создателей прогноза, война может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине.