В соцсети X исчезнут счетчики лайков, репостов и ответов

Илон Маск заявил, что в соцсети X (экс-Twitter) скоро могут исчезнуть счетчики репостов, лайков и ответов на пост. Таким образом владелец компании хочет "очистить" внешний вид постов и ленты целом.

Выступая на мероприятии Morgan Stanley, Маск сказал, что X рассматривает этот шаг, добавив, что эта информация визуально загромождает контент на платформе.

При этом останется отображение просмотров (этот показатель появился после того, как Маск купил платформу).

Количество лайков и репостов обычно помогает быстро определить популярен ли твит. В то же время эти показатели легко "накрутить", так что опираться на них как на объективные уже давно нельзя.