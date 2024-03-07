Организатор астраханского фонда «Добро 30» Иляна Шашина: Радует, что количество мер поддержки участников, ветеранов СВО растёт

Во время Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для бойцов СВО и рассказал о запуске специальной кадровой программы «Время героев» для ветеранов спецоперации, а также солдат и офицеров, которые находятся в действующих частях. Кроме того, бойцы также смогут в приоритетном порядке получить высшее образование.

"Безусловно, радует, что количество мер поддержки для участников и ветеранов СВО, их семей постоянно растёт. Благотворительный фонд «Добро 30» выражает благодарность Президенту за всестороннюю поддержку участников, ветеранов СВО, а также губернатору Игорю Бабушкину за частые выезды к бойцам и внимание к их просьбам, - отметила организатор благотворительного фонда "Добро30" Иляна Шашина. – Мы, со своей стороны, неравнодушные астраханцы, продолжим помогать землякам».

Благотворительный Фонд «Добро 30» уже более года выполняет гуманитарную миссию в Астраханской области. Около 50-ти волонтеров помогают в формировании грузов. С момента открытия отправлено более 200 тонн гуманитарного груза на передовую. Волонтеры фонда также плетут масксети и вяжут теплые вещи, делают окопные свечи. Дети рисуют открытки с пожеланиями для бойцов.

«Важно, чтобы наши защитники знали, что на малой родине о них не забыли и ждут их с победой. Мы благодарим всех, кто участвует в этой работе. С такой поддержкой людей и государства победа будет за нами», – отметила астраханка.