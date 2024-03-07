В Верхнепышминском трамвае водителю и пассажиркам вручали тюльпаны

Необычная праздничная акция прошла в Верхнепышминском трамвае. Воспитанники СШ "Единоборств" вместе с тренером Иваном Пантюхиным и координатором федерального партийного проекта "Zа самбо" в Свердловской области Алексеем Сваловым вручили каждой девушке по букету тюльпанов.

Акция прошла при поддержке общественного совета "Za самбо". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе проекта, одной из первых свой букет получила водитель трамвая.

Праздничный экспромт не оставил равнодушным ни одного пассажира. В награду юные самбисты получили улыбки, теплые слова благодарности и отличное настроение.

"Накануне самого весеннего праздника мы захотели приятно удивить прекрасных девушек. Каждую, кто заходил в "Львенок", встречали наши юные самбисты, поздравляли с наступающим праздником и дарили цветы. Было приятно смотреть на счастливые улыбки наших дам", - поделился впечатлениями Алексей Свалов.

"Нам с ребятами акция очень понравилась. Мы между собой устроили соревнование, кто подарит больше букетов. Также мы каждый забрали по букетику с собой, поздравим дома наших мам", - рассказал воспитанник СШ "Единоборств" Роман.