"Комплекс жилых домов Уралвагонзавода" на Уралмаше хотят признать памятником культурного наследия

Целый квартал вокруг площади Первой пятилетки на Уралмаше хотят признать памятником культурного наследия. Речь идет о "Комплексе жилых домов Уралмашзавода" в границах улиц Стахановская – Кировградская – Красных борцов – Машиностроителей – пр.Орджоникидзе. Проект уже прошел историко-культурную экспертизу и выставлен для общественного обсуждения.

"Выявленные объекты культурного наследия вместе с ансамблем площади Первой Пятилетки, с включением в территорию выявленных объектов территорий промежуточных кварталов, составляют один объект культурного наследия "Исторический центр города Уралмашзавода", – говорится в документе.

Помимо очерченных границ, в памятник также включено "Дворянское гнездо" по улицам Культуры – Красных Партизан – пр. Орджоникидзе.





Напомним, что на указанной территории уже есть памятники - это ансамбль зданий площади Первой Пятилетки и гостиница "Мадрид", которую собираются реконструировать к 2035 году.