07 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская делегация представила регион на Всероссийском женском форуме «Женщины: сохраняем традиции–развиваем Россию»

На площадке Международной выставки-форума «Россия» состоялся Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию». Астраханскую область представила делегация движения «В поддержку женских инициатив». Астраханки приняли участие в стратегической сессии «Роль женщин в достижении целей Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации».

В программе мероприятий Всероссийского женского форума на стенде Астраханской области заявлены деловые и развлекательные мероприятия. Обширная развлекательная программа позволила гостям Форума принять участие в викторинах и мастер-классе по росписи, кроме того все желающие смогли пройти экспресс-тестирование когнитивных функций на специальных тренажёрах.

В рамках деловой программы участницы Движения презентовали сенатору Лилие Гумеровой женские инициативы, реализуемые в Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Лилия Иванова, заместитель председателя Городской Думы МО «Городской округ Город Астрахань» отметила, что к участникам Всероссийского женского форума с видеообращением выступил Президент Владимир Путин.

"Два дня площадка ВДНХ полностью была представлена женщинами. Все 14 павильонов выставки отданы под стратегические сессии с женской повесткой.

«Сегодня здесь, на ВДНХ, на площадке выставки-форума «Россия» царит особая атмосфера созидания. Все наши регионы презентуют на своих стендах достижения российских женщин», - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая форум.

"Стенд Астраханской области посетила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Ей презентованы проекты участниц «Движения в поддержку женских инициатив», в том числе, Всероссийская Премия «Особенное счастье», учредителем которой я являюсь. Лилия Салаватовна инициативы поддержала, отметив ключевую роль женщин в сохранении наших традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений", - рассказала Лилия Иванова.

Анастасия Скворцова, общественный деятель Астраханской области, отмечает, что поддержка женских инициатив крайне важна. "Восхищает способность женщин совмещать семью, дом, работу и при этом реализовывать серьезные проекты. Представленные в рамках женского форума инициативы очень важны для нашего региона и страны в целом", - говорит Анастасия Скворцова.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Валентина Чернякова, директор Астраханской государственной филармонии, лично приняла участие в работе площадки на выставке в павильоне 75 и находилась там, когда с проектами региона знакомилась Лилия Гумерова.

"Она обратила внимание на то, что все представленные проекты Астраханской области - достойны, а женщины нашего региона выделяются своей активностью и умением добиваться своих целей. Часть заявленных проектов достаточно молоды по сравнению с другими, но не смотря на это многие из них уже реализуются и пользуются популярностью в других регионах. Многие коллеги депутаты городских и региональных дум интересовались астраханскими проектами. Также, обычные посетители выставки "Россия" обращали внимание на наш стенд и активно голосовали за наш регион, а дети принимали участие в различных мастер-классах и были очень довольны. Хочу отметить, что Движение "В поддержку женских инициатив" действительно набирает обороты, ставит перед собой цели и обязательно будет их достигать", - поделилась впечатлениями Валентина Чернякова.

Наталья Афанасьева ,председатель Астраханской городской территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ уверена: "Женщина несет в этот мир красоту и гармонию, продолжает человеческий род, воспитывает детей. В большинстве своем, поддерживает свою вторую половину и вдохновляет её на "подвиги ", ведет домашнее хозяйство. При этом женщины еще и работают наравне с мужчинами, сохраняя и развивая Россию.Приятно было узнать о наличии в Астраханской области многочисленных женских движений и инициатив, которые презентуют в Москве свои достижения. Успехов им и развития! Считаю, что подобные презентации были не только в Москве, но и необходимо проводить в Астрахани для привлечения внимания власти к роли женщин в сохранении и развитии государства. Пора поднимать вопросы женского здоровья, сокращенной занятости работающих женщин, имеющих детей, оплаты их труда".

Максим Терский, член Общественной палаты Астраханской области считает, что Всероссийский женском форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» предоставил возможность женщинам со всей России собраться вместе и обсудить важные вопросы, связанные с сохранением традиций и развитием страны.

"Позволяет обменяться опытом, идеями и лучшими практиками, что может привести к новым инициативам и проектам. Проекты и инициативы астраханок также были представлены на высоком уровне. Это может привлечь внимание и поддержку со стороны государственных органов и других организаций", - отметил эксперт.

Теги: Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию», астраханские проекты, путин


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