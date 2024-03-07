Царев рассказал, почему российские войска ушли из-под Киева

Российские войска ушли из-под Киева и с других территорий по той причине, что удержать такую территорию столь малыми силами было нереально. Об этом написал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Он прокомментировал обвинения в адрес экс-премьера Британии Бориcа Джонсона, который сорвал Стамбульские договоренности и заставил украинский режим воевать. Царев согласен с ролью Джонсона, но главной причиной, по его мнению, были действия России. Нужно было отходить, чтобы не попасть в окружение, потому что у украинских войск было заметное численное превосходство.

"В тылу были населенные пункты, где не было оставлено ни одного российского солдата. Поэтому войска надо было выводить либо начинать немедленно мобилизацию. Мобилизацию в надежде на Стамбульские соглашения начинать не стали. Выбрали отвод сил из-под Киева, но назвали это жестом доброй воли", - заключил Царев.

При этом он не жалеет о срыве договоренностей. Если бы они и были подписаны, то не вступили бы в силу, так как Рада не закрепила бы их в конституции. А мир, даже будучи заключенным, не обеспечил бы безопасность даже Донбасса и лишь дал бы возможность украинскому режиму мощнее подготовиться к новой агрессии. По этой причине Россия ничего не потеряла, считает он.

Президент РФ Владимира Путин заявил, что в итоге от переговоров отказалась Украина, а не Россия.