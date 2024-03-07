На Ямале за серебряную медаль выпускникам заплатят 15 тысяч
В Ямало-Ненецком автономном округе выплатят премии не только выпускникам школ с золотыми, но и с серебряными медалями, которые вернулись в российские школы с этого года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
За золотую медаль выплатят 20 тысяч, за серебряную - 15 тысяч. Эта практика была введена в 2010 году. В прошлом году выплаты получили 273 выпускника.
Чтобы получить золотую медаль, нужно иметь пятерки по всем предметам и сдать ЕГЭ по русскому языку и еще по одному предмету минимум на 70 баллов. Для серебряной медали достаточно 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще по одному предмету, а в аттестате могут быть две четверки.
Серебряным медалистам будут вручать аттестат с отличием сине-голубого цвета. А на самом аттестате будет нанесена надпись "С отличием", выполненная серебряной краской.
Закон о возврате серебряных медалей был принят летом прошлого года.