В "международном легионе ГУР Украины" воюют представители 50 стран

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о том, что "международный легион управления объединил добровольцев из более, чем 50 стран".

"В рядах подразделения ГУР – опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки", - говорится в telegram-канале ГУР.

Летом 2023-го в Минобороны России сообщили, что с февраля 2022 г. для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 тыс. 675 иностранных наемников из 84 государств. Большая часть иностранных наемников прибыли на Украину с марта по апрель 2022-го, однако после первых потерь эта динамика резко сократилась.