Власти Польши предлагают отменить все торговые привилегии для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил Брюсселю отменить все торговые привилегии для Украины, введенные с начала российско-украинского конфликта. "Мы очень хотим помогать Украине, но мы должны одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынок", - цитирует Туска РИА Новости.

В Польше продолжаются массовые акции протеста местных фермеров, которые оказались на грани банкротства из-за дешевого украинского продовольствия, которое без пошлин или по сниженным тарифам ввозится в Восточную Европу. При этом на Украине аграрии не связаны жесткими "зелеными" требованиями со стороны властей, так что себестоимость их продукции значительно ниже, чем европейской.