Пугачеву требуют признать иноагентом после обращения к Михайлову

Активисты "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) просят генпрокурора России Игоря Краснова признать иноагентом певицу Аллу Пугачеву. Об этом пишет Shot.

По данным телеграм-канала, общественники заявили, что артистка не раз высказывала антироссийскую позицию и уехала из страны после начала специальной военной операции. Она также поддерживает своего мужа Максима Галкина*.

В ФПБК обратили внимание главы ведомства на обращение Пугачевой к Стасу Михайлову. Певица в нем заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".

Ранее в Госдуме призвали МВД РФ проверить, можно ли изъять замок Пугачевой и Галкина* по новому закону о конфискации имущества иноагентов. Как заявил депутат ГД Дмитрий Гусев, супруги "давно идут против своего народа". Примадонну, по его мнению, надо лишить не только замка, но и звания народной артистки.

В декабре сообщалось, что Следственный комитет России не нашел оснований для открытия уголовного дела в отношении Пугачевой и Галкина* по статье о фейках против армии РФ.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом