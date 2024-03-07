В Перми мигрантам будут платить по 100 тысяч рублей в случае отправки на СВО

В Перми право на получение единоразовой выплаты в случае прохождения военной службы в зоне специальной военной операции получат не только граждане РФ, но и иностранцы, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий проект постановления на рассмотрение в городскую думу внес глава Перми Эдуард Соснин.

"1.1 заголовок изложить в редакции: "Об установлении расходного обязательства города Перми по предоставлению единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции"; 1.2 в пункте 1 после слов "гражданам Российской Федерации", дополнить словами "иностранным гражданам", - говорится в документе.

В пресс-службе администрации города отмечают, что мера нацелена на стимулирование иностранцев в дальнейшем получать гражданство РФ. Участники СВО имеют право получить российское гражданство по упрощенной процедуре, без требования проживать на территории России в течение пяти лет. Кроме того, в мэрии отмечают, что по закону и россиянам, и иностранцам предоставляются одинаковые социальные гарантии военнослужащих при заключении контракта.