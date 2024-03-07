Гражданка Литвы Орбакайте выступила в Петербурге при поддержке Беглова

В Санкт-Петербурге прошел концерт артистки Кристины Орбакайте на площадке Большого концертного зала «Октябрьский», несмотря на отмены ее выступлений во многих городах России. СМИ считают, что выступление иностранки на главной сцене Петербурга не могло состояться без поддержки губернатора Александра Беглова.

Некогда известная певица Кристина Орбакайте является гражданкой Литвы, враждебного России государства, и с февраля 2022 года проживает в Соединенных Штатах. Правда, дочь Аллы Пугачевой воздерживается от прямых заявлений против России и в целом от любых негативных комментариев по отношению к СВО, но и слов поддержки от нее в нашей стране не слышали.

Ее нерешительность в выражении гражданской позиции вызывает у местных жителей много вопросов. Почему она молчит? Артистка, видимо, боится высказать своё мнение из-за возможной потери доходов в нашей стране. Ведь только ради заработка она и приезжает в ненадолго в Россию. Несмотря на отмену ее концертов во многих регионах, власти Петербурга не только не препятствовали проведению шоу Орбакайте в БКЗ, но и потратили из городского бюджета 2 млн 570 тысяч рублей на покупку билетов на этот концерт.

Несмотря на отсутствие точных данных о количестве билетов, купленных Смольным, известно, что они были распределены среди жителей МО «Левашово». Цена на билеты составляла около 8 тысяч рублей, поэтому обычные зрители не проявляли особого интереса к концерту угасшей поп-звезды. Однако, как пишут СМИ, губернатору Беглову было очень важно, чтобы выступление Орбакайте в Санкт-Петербурге прошло успешно и собрало полный зал. Ведь сам градоначальник является ее поклонником, в прошлом году артистка выступала на его дне рождения.

Все же, концерт Орбакайте, это всего лишь один из многих примеров проникновения в культурную жизнь Петербурга иностранных агентов. К примеру, коллектив под названием «Би-2», чей главный лидер, известный также как Лева или Егор Бортник, бежал после начала СВО в Израиль, публично назвав сторонников спецоперации животными. Несмотря на это, его группа выступила на «Газпром Арене» с молчаливого одобрения Смольного.

Журналисты пишут, что Беглов фактически передал культуру Петербурга противникам СВО. Особенно заметно это стало после того, как на пост директора Центрального выставочного зала "Манеж" была назначена Анна Ялова, близкая родственница бывшего президента Украины Петра Порошенко. Этот человек призывал убивать русских, а ныне поддерживает нацистские группировки в Украине. Однако губернатор Беглов лично поддержал назначение Яловой.