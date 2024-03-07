Лариса Гузеева сломала ногу

Заслуженная артистка России, звезда "Жестокого романса" и ведущая "давай поженимся" Лариса Гузеева сломала ногу.

На своей странице в Instagram* она опубликовала видео из процедурной, где ей наложили гипс.

"Второй раз с нового года упала на ровном месте. Неделю отходила со сломанной ногой – боялась идти к врачу, дурная я баба", - комментирует Гузеева.

Она также показала, как лежит дома перед телевизором в постели, рядом с которой стоят две пары костылей "на выбор".

*социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией и запрещенной в РФ