Лариса Гузеева сломала ногу
Заслуженная артистка России, звезда "Жестокого романса" и ведущая "давай поженимся" Лариса Гузеева сломала ногу.
На своей странице в Instagram* она опубликовала видео из процедурной, где ей наложили гипс.
"Второй раз с нового года упала на ровном месте. Неделю отходила со сломанной ногой – боялась идти к врачу, дурная я баба", - комментирует Гузеева.
Она также показала, как лежит дома перед телевизором в постели, рядом с которой стоят две пары костылей "на выбор".
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