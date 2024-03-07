Глава Екатеринбурга одобрил строительство второго образовательного кластера в Новокольцовском

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект межевания территории в границах улиц Новосинарского бульвара – Сибирского тракта – улицы Олимпийской. Согласно ему в Новокольцовском микрорайоне появится еще один образовательный кластер, но теперь для детей более младшего возраста.

В проекте предусмотрено строительство трех детских садов - двух на 350 и одного на 250 мест, школы на 1,5 тыс. мест, а также образовательного центра на 350 детей дошкольного возраста и 1,5 тыс. школьников. Помимо этого в микрорайоне появятся школа искусств на 330 мест, культурно-досуговый центр на 470 детей и библиотека. В дальнейшем планируется построить еще одну школу искусств на 280 учеников и спортивную школу для 1,2 тыс. детей. Проект будет реализовываться в четыре этапа и завершится до 2035 года.

Напомним, что в прошлом году в Новокольцовском районе в деревне Международного фестиваля университетского спорта ввели в эксплуатацию медицинский и общественный центры. Оба здания входят в первую очередь нового кампуса УрФУ и являются частью национального проекта "Наука и университеты".

Накануне депутаты согласились освободить Уральский федеральный университет от уплаты земельного налога, но только на один год. Речь идет о земельном участке в микрорайоне Новокольцовский, на котором располагается новый кампус УрФУ