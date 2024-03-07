Пермского экс-депутата иноагента оштрафовали за оскорбление власти

Мотовилихинский районный суд Перми оштрафовал за мелкое хулиганство экс-депутата пермской городской думы Сергея Медведева*, внесенного в реестр иноагентов, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации суда, в отношении Медведева был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети Интернет информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, символам РФ, Конституции РФ и органам власти РФ).

Максимальная санкция статьи - 100 тыс. руб. Бывшего депутата оштрафовали на 50 тыс. руб.

Напомним, бывший депутат Сергей Медведев опубликовал 31 декабря пост, в котором оскорбил властей и заявил, что не празднует Новый год из-за конфликта с Украиной. Вскоре после этого бывший парламентарий уехал из России. 11 января 2024 г. Медведева исключили из партии, 13 января – из фракции КПРФ в гордуме. 22 января 2024 г. гордума Перми лишила Сергея Медведева полномочий депутата.

Медведев утверждает, что заявление о выходе из фракции, которое было одобрено краевым комитетом партии, он не писал. Он обратился в СКР и попросил провести доследственную проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

В отношении парламентария было возбуждено административное дело по статье "Мелкое хулиганство". 1 марта Минюст РФ внес Медведева в реестр иностранных агентов.

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.