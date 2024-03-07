В Петербурге Lexus с номером 666 пострадал от взрыва БПЛА

В Санкт-Петербурге Lexus с номером 666 пострадал от взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, владелец автомобиля живет в соседнем дворе, его дом остался с целыми окнами.

О повреждениях из-за падения беспилотника сообщили хозяева как минимум восьми машин. Автовладельцы обратились в правоохранительные органы, однако в выплате страховки им пока отказывают, пишет "Фонтанка".

Напомним, Северная столица подверглась атаке беспилотников 2 марта. В результате происшествия к врачам обратились шесть человек.

В правительстве Санкт-Петербурга сообщили о том, что губернатор Александр Беглов пообщался с жителями пострадавшего от падения беспилотника дома. Отмечалось, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Кроме того, состоится оценка повреждения автомобилей, составят акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний.