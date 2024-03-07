Общественную палату Екатеринбурга вновь возглавит ректор УрГЭУ

Новый состав Общественной палаты Екатеринбурга вновь возглавит ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По данным канала, на свое первое заседание общественники соберутся уже на следующей неделе. Кроме собственно руководителя, они также выберут его заместителей и председателей комиссий.

Напомним, в феврале депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили 11 членов нового состава Общественной палаты. Ранее глава города Алексей Орлов утвердил еще 11 членов ОП, среди которых был и Силин.

Всего Общественная палата Екатеринбурга состоит из 33 человек. Еще 11 участников выберут те, кто был утвержден мэром и городскими депутатами.