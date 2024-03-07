Дефицит воды в Европе может вызвать войны за ресурсы - Еврокомиссия

Дефицит воды в Европе может привести к конфликту между странами Евросоюза. Предупреждение о такой угрозе содержится в коммюнике Еврокомиссии, которое будет опубликовано на следующей неделе. Брюссель призовет правительства европейских стран активнее бороться с изменением климата и готовиться к его печальным последствиям, пишет Politico.

Проблема с водой коснется всего: воды для питья, продовольствия, транспорта, здоровья человека.

"Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают… усиление конкуренции за водные ресурсы, включая потенциальный риск конфликтов внутри и между государствами-членами по поводу трансграничных водных ресурсов", — говорится в проекте документа.

В некоторых регионах уже идут споры по поводу воды. В Испании пострадавшая от засухи Каталония пытается убедить правительство Испании отвести речную воду из соседнего Арагона, разжигая политическую напряженность. Во Франции в прошлом году произошли жестокие столкновения из-за планов создания водохранилищ.