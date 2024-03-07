Это не шутка. С 1 апреля вырастут социальные пенсии

C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 7,5%.

В тот же день и на те же 7,5% вырастет размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий россиян. В их числе – военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из‑за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

В целом, индексация коснется 4 млн жителей России. Из бюджета на это выделят 37,5 млрд руб., сообщает Правительство России.