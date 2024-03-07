В Перми большая часть работников ЗиДа переведена на новое юрлицо

"Машиностроительный завод им. Дзержинского" (ЗиД) завершает процедуру перехода к "Курганприбору" — большая часть контрактов и персонала завода сегодня были переведены на новое юридическое лицо сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на источник на предприятии.

Уже со следующей недели завод станет называться "Филиал ЗиД НПО АО "Курганприбор". Директором предприятия под новым названием стал главный инженер "Курганприбора" Константин Дьяконов. С 11 марта на юридическое лицо по новому названию начнут выписывать накладные.

Как сообщили Накануне.RU источники на предприятии, новый директор уже успел оценить обстановку на производстве.

"Новый директор сейчас на ЗиДе. Из Кургана приехал. там был главным инженером. Ходит по цехам, во все вникает. Ведет себя по хозяйственному. На заводе уже от этого отвыкли. Не в кабинете сидит, а именно производством занят, какие-то производственные вопросы решает. Как и должно быть", - сообщил наш источник.

Сообщается также, что завод произвел на курганцев благоприятное впечатление - для банкрота он в "хорошем состоянии", они видели заводы, где "цеха без крыши стоят". Впрочем, ЗиД все же ждет модернизация. В частности, планируется обновить оборудование завода.

Напомним, ранее "Курганприбор" стал единственным участником торгов. Завод был продан за 725 млн руб. В январе "Ъ-Прикамье" стало известно, что конкурсный управляющий ЗиДа Лев Шляпин и "Курганприбор" подписали акт приема-передачи имущественного комплекса предприятия.

Отметим, что завод был продан со второй попытки. Первым покупателем завода был "Спецпректстрой". Но сделка была расторгнута по причине того, что Минпромторг отозвал у предприятия лицензию на работу с секретными сведениями и производство боеприпасов.

Отметим, что значительная часть изделий, выпускавшихся на обанкротившихся предприятиях, в настоящее время продолжает изготовляться в "Курганприборе".

Пермский ЗиД с 2005 г. находится в процедуре банкротства, основным кредитором является Федеральная налоговая служба.