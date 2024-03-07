Многодетным мамам из Новосибирской области губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть»

Губернатор Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили 15 многодетным матерям знак отличия «За материнскую доблесть».

Андрей Травников подчеркнул: «С каждым годом эта церемония приобретает всё большее значение. Мы возвращаемся к своим корням, к своим истокам, к тем самым традиционным российским ценностям, о которых в последнее время очень много говорится, и важнейшими элементами этих традиционных ценностей является уважение к старшим, и уважение к женщинам. В последние годы на уровне государства делается очень много для поддержки материнства и детства, многодетных семей. Но и от нас, от каждого представителя российского общества, зависит, чтобы эти ценности по настоящему вернулись в нашу жизнь, и в жизнь не только нашего поколения, но и подрастающих поколений. Мы с детства помним, что мама – это святое. И, конечно же, высочайшая ценность – это мама многодетной семьи. Огромное спасибо вам, уважаемые женщины, вашим мужьям, детям за то, что вы все эти годы сохраняли верность этому великому делу – созданию большой, многодетной семьи. У нас сегодня есть возможность, опираясь на ваш пример, говорить об этом, привлекать к этому внимание, воспитывать молодёжь в духе того, что вы делали».

По традиции, в преддверии 8 марта Новосибирская область чествует многодетных матерей, удостоенных знака отличия «За материнскую доблесть». Сегодня в регионе более 280 тысяч семей, каждая шестая из них – многодетная. В нашей области только за последние шесть лет количество многодетных семей увеличилось почти в два раза – с 25 106 в 2018 году до 47 061 в 2023 году, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 308 многодетных матерей. Среди представленных в этот раз к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть» – 13 женщин с 5 детьми, 1 женщина с 6 детьми, 1 женщина с 7 детьми. Возраст самой молодой мамы – 34 года.

Матерям, награждённым знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учёта налога на доходы физических лиц.

Также награждённым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области. Размер указанной компенсации определяется из расчёта 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин озвучил беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Среди них – продление семейной льготной ипотеки, программы материнского капитала до 2030 года, увеличение налоговых вычетов на второго (2,8 тыс. рублей), третьего и последующих детей (до 6 тыс. рублей) и т. д. Будет запущен новый национальный проект, направленный на повышение качества жизни семей и поддержку рождаемости.