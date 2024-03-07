Экс-главу Пышминского округа на 8 лет отправили в колонию за получение взятки

Бывший глава Пышминского городского округа Виктор Соколов осужден за получение взятки в размере 1,5 млн рублей. За это экс-чиновника отправили в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По данным гособвинения, с сентября 2014 года по декабрь 2019 года глава получил взятку в размере 450 тыс. рублей в виде строительных материалов, а также незаконного оказания услуг в виде демонтажа старой веранды и строительства новой на территории своего домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ профиля. Деньги были переданы за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП "Водоканалсервис". Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 млн рублей.

На Соколова завели дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере). Сегодня Камышловский районный суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил к 8 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 10 раз превышающему взятку - более 15 млн рублей. Соколов также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу государства сумму взятки в размере свыше 1,5 млн рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.