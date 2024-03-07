Осужденные устроили погром в колонии, где сидел "скопинский маньяк"

Осужденные устроили погром исправительной колонии №4 в городе Пугачеве Саратовской области. Ранее в этом учреждении отбывал наказание "скопинский маньяк".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСИН, один из заключенных отказался отдавать запрещенную вещь, после чего сотрудники колонии применили к нему физическую силу. Другие осужденные вступились за товарища, они сломали несколько окон и дверей.

Baza пишет, что сотрудникам ФСИН пришлось вызвать спецназ. 150 протестующих собрали на плацу и перевели переговоры, после чего погромы прекратились.

Напомним, из исправительной колонии №4 в Пугачеве в марте 2021 года освободился "скопинский маньяк" Виктор Мохов. Он отбывал 17-летний срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. Сейчас Мохов вновь является фигурантом уголовного дела - об укрывательстве убийства. Ранее СКР опубликовал кадры допроса маньяка, который признался, что помог соседу спрятать тело собутыльника, с которым тот поссорился.