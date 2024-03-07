Минцифры намерено отказать в аккредитации ИТ-компаниям с большим зарубежным участием

Минцифры планирует отказаться от аккредитации ИТ-компаний с зарубежным участием более 50%. После 1 августа 2025 года они не смогут претендовать на меры поддержки. Об этом говорится в проекте постановления Правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Аккредитацию российских ИT-компаний проводит Минцифры РФ. Компании, получившие ее, могут претендовать на получение разных мер господдержки, включая пониженную ставку страховых взносов, налоговые льготы и т.п. При этом аккредитация действует бессрочно.

Как писал "Ъ", российские разработчики давно просят закрыть реестр для иностранных компаний, которые переманивают кадры у отечественных организаций, в том числе с целью релокации за рубеж. Например, сейчас в реестре аккредитованных присутствуют дочерние компании Huawei, Samsung и других корпораций. А в условиях СВО этот вопрос приобрел дополнительную актуальность, поскольку для ряда сотрудников ИТ-компаний предусмотрена бронь от призыва.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин подерживает намерение Минцифры. Он пишет, что его всегда возмущало, что филиалы иностранных компаний, зарабатывая деньги в России, еще и имеют разные финансовые преференции.

"Время менять условия господдержки наступило, и я рассчитываю, что в обозримом будущем воспользоваться ей смогут только стопроцентно российские компании", - написал Горелкин.