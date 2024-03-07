Группа Ceetrus может продать активы в России

Группа Ceetrus (управляет различными торговыми центрами) может продать свои активы в России. Продажа недвижимости позволяет владельцам Ceetrus снизить риски от владения активами в РФ.

Ceetrus принадлежат, в частности, торговые комплексы "Акварель" в подмосковном Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс "Тройка" в Москве. По словам консультантов, Ceetrus владеет прикассовыми зонами в гипермаркетах "Ашан". В общей сложности ее портфель составляет примерно 180 тыс. кв. м. Торговые центры и галереи Ceetrus – одни из немногих оставшихся активов зарубежных компаний в России, которые еще доступны для приобретения, пишут "Ведомости". Организация входит во французскую группу Auchan.

В марте 2022 г., вскоре после начала специальной военной операции, выяснилось, что французские компании, в числе которых – "Ашан", останутся в России.