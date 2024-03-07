В Восточной Сибири приступили к разработке крупнейших по запасам Чонских месторождений

"Газпром нефть" расширяет нефтегазовый кластер в Восточной Сибири. Компания начала разработку Чонского кластера, включающего Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки на границе Иркутской области и Якутии. Как отметили Накануне.RU в компании, добываемые углеводороды будут поставляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что, несмотря на то что ранее основная добыча компании была сосредоточена в Западной Сибири, у нее уже есть успешный опыт разработки запасов нефти в Якутии.

"Готовимся тиражировать его на соседние месторождения. Восточная Сибирь – одно из стратегических направлений развития «Газпром нефти». Чонская группа участков станет частью масштабного углеводородного кластера, объединяющего месторождения в Республике Саха и Иркутской области", – говорит Александр Дюков.

Геологические запасы Чонской группы – более 1,7 млрд т нефти и 500 млрд м3 газа. Активы находятся рядом с нефтепроводом ВСТО и газопроводом "Сила Сибири". Сейчас добываемое сырье доставляется автотранспортом до установки подготовки нефти на соседнем Чаяндинском месторождении. Оттуда углеводороды отгружают в направлении системы ВСТО.

В 2024 году "Газпром нефть" пробурит две нефтяные высокотехнологичные скважины на Игнялинском месторождении и шесть газоконденсатных скважин на Вакунайском и Тымпучиканском месторождениях. В инфраструктурный комплекс также войдут установки подготовки нефти, комплексной подготовки газа и стабилизации конденсата, приемо-сдаточный пункт и энергоцентр.