Ким Чен Ын попозировал с "Калашниковым"

Ким Чен Ын проинспектировал армейскую базу на западе КНДР, "осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими учениями частей", сообщает Телеграфное агентство Северной Кореи.

На фотографиях из поездки Ким Чен Ын запечатлен с автоматом Калашникова. Неизвестно, стрелял ли северокорейский лидер или только позировал, прицеливаясь.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение учениями воинов и высоко оценил стойкую революционность и непреклонный боевой дух бойцов, которые находятся в полной готовности к войне", - говорится в сообщении ЦТАК.