Уралец, пропавший в начале февраля, найден мертвым возле дома

На Среднем Урале обнаружен мертвым мужчина, пропавший еще в начале февраля. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранители.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, тело уральца 1978 года рождения, ранее числившегося пропавшим без вести, нашли днем 29 февраля. Внешних признаков криминальной смерти на трупе не имелось. Его обнаружили возле одного из домов по улице Ленина в поселке Мартюш Каменского района.

Предварительно, смерть наступила от переохлаждения, но для определения точной причины проводится судебно-медицинская экспертиза. Также опрашиваются родственники и знакомые уральца.

Как сообщили в МО МВД России "Каменск-Уральский", ранее судимый мужчина по имени Владислав перестал выходить на связь с родственниками 1 февраля 2024 года. Как выяснили полицейские, в последний раз его видели 3 февраля в поселке Мартюш в районе дома №10 по улице Победы.

Напомним, что недавно был найден мертвым 21-летний житель Екатеринбурга, пропавший в октябре 2023 года. Сообщалось, что он вышел забрать заказ из маркетплейса, после чего его никто не видел.