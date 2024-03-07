В Ленобласти запретили выкладывать фото и видео последствий атак беспилотников

Оперативный штаб под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко запретил публикацию и распространение любой информации, в том числе фото и видеоматериалов, о последствиях применения беспилотников. Об этом сообщается на сайте комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Также решено запретить публикацию и распространение любой информации, способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории Ленинградской области.

До 15 марта комитет правового обеспечения Ленобласти разработает проект приказа об установлении административной ответственности за неисполнение решения оперативного штаба.