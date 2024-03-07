Екатеринбуржец лишился шанса стать судьей из-за 18 копеек на счете

Банк лишил жителя Екатеринбурга шанса устроиться на должность судьи из-за 18 копеек на счете. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В марте 2023 года Николай обратился в банк УБРиР, чтобы закрыть все имеющиеся у него счета и отозвать согласие на обработку персональных данных. Операционист банка заверил, что на счете клиента 0 рублей, а потому препятствий для его закрытия нет.

Позже Николай откликнулся на вакантную должность судьи и обратился в Квалификационную коллегию судей региона. Уралец подал документы, однако ответ был совершенно неожиданным - его сняли с участия в конкурсе за подачу недостоверных сведений. Как оказалось, будучи уверенным, что закрыл все счета, Николай не указал, что пользуется услугами УБРиР. Но проверка показала, что он все еще является клиентом банка с 18 копейками на счете.

Судьей Николай не стал, но в судебном процессе все же принял участие, только уже в качестве истца. Он требовал обязать банк расторгнуть с ним все имеющиеся договоры и взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал, после чего уралец обратился в Свердловский областной.

В суде апелляционной инстанции представитель банка пояснила, что по правилам сотрудники не могут проверять остаток по счету, а потому клиент должен сам следить за ним. Счет нельзя закрыть, пока на нем остаются средства. Кроме того, Николай не предоставил реквизиты для перевода средств, а через кассу они не могут быть выданы.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пришла к выводу, что банк все-таки нарушил закон "О защите прав потребителей", в одностороннем порядке обязав истца пользоваться услугами. Суд обязал банк расторгнуть договоры и взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда 10 тыс. рублей, а также штраф 5 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кредитной организации, в банке с этим решением не согласились. "Уральский банк реконструкции и развития подал кассационную жалобу на апелляционное определение", - заявили в УБРиР.