На Ямале машинист крана выронил из люльки вышкомонтажника

На Ямале машинист крана случайно выронил из люльки вышкомонтажника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел еще 28 сентября прошлого года на территории одного из месторождений Тазовского района. Старший производитель работ подрядной организации поручил машинисту автомобильного крана и вышкомонтажнику выполнить на высоте работы по монтажу буровой установки. Отметим, что машинист не был включен в наряд-допуск на производство работ на высоте.

Сами работы никто не контролировал. Машинист крана во время опускания люльки задел конструкцию буровой. Люлька резко накренилась и вышкомонтажник выпал из нее. Мужчина получил тяжелую сочетанную травму. Вред здоровью оценен как тяжкий.

На машиниста и старшего производителя работ было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". В настоящий момент расследование дела завершено, оно направлено в суд.