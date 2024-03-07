07 Марта 2024
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Общество Украина
Фото: Накануне.RU

Две трети украинцев поддержали уклонистов в их правах

65% жителей Украины выступили против ограничений для уклонистов, которые прописаны в законопроекте об ужесточении мобилизации. Поддержали из всего 27%. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Socis.

Украинский режим пытается узаконить отлов мужчин, который происходит стихийно. В законопроекте, который уже прошел первое чтение, прописали драконовские ограничения для уклоняющихся от мобилизации. Так, в качестве "мер влияния" предусмотрены арест счетов, ценностей, запрет распоряжаться имуществом и водить машину. Даже экспертное управление Рады выступило против законопроекта. А уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что он в шоке от попрания местной конституции. По его мнению, военные формирования хотят сделать инструментом ограничения прав и свобод граждан. Украинцы также не поддерживают эти "меры".

Почти 75% высказались за прохождение альтернативной службы вместо мобилизации, против только 18%. Мобилизовывать всех подряд мужчин, пригодных по возрасту и состоянию здоровья, согласны 54% опрошенных, против - 38%. В данном случае ответы мало что говорят, так как могут означать отношение к отсутствию избранных.

Интересно, что 41% поддержали возможность откупиться от мобилизации, против 50%.

Мобилизация на Украине нещадно критикуется даже политиками, чего раньше не было. Они признают, что у режима нет никакого внятного плана по мобилизации. Западные СМИ также пишут о фактическом похищении людей. Например, в Одессе, как пишут местные телеграм-каналы, сотрудники военкомата выманили мужчину, отключив ему в квартире свет. Когда он вышел на лестничную площадку, его скрутили и вывели из подъезда.

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации", - сказал депутат Рады Егор Чернев.

Как заявил накануне бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), доля отказников составляет в подразделениях 30-70%. Люди не понимают, за что они должны воевать, и не хотят это делать.

Теги: украина, мобилизация, уклонисты


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