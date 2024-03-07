В Тюменской области дом и денежный счет экс-чиновника обратили в доход государства

В Тюменской области в доход государства обращены земельный участок, жилой дом и деньги на общую сумму 15 млн рублей, законность происхождения которых не подтверждена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, земельный участок и дом общей стоимостью 9,7 млн руб., а также сумма в 5,3 млн руб. принадлежали бывшему начальнику отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Подтвердить законность происхождения денег, в том числе тех, за счет которых была приобретена недвижимость, он не смог.

Для того, чтобы уклониться от исполнения антикоррупционной обязанности по предоставлению сведений о расходах, недвижимость и расчетный счет он оформил на своего тестя. Прокурор обратился в суд, чтобы обратить эти средства в доход Российской Федерации.

Калининский районный суд Тюмени требования прокурора удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Отметим, что в марте 2023 года по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных РУ ФСБ области, в отношении теперь уже бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что с 2017 г. по 2023 г. экс-начальник отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора получал взятки на общую сумму 3,7 млн руб. за беспрепятственную в приоритетном порядке регистрацию заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре.

Он приобрел и оформил на тестя земельный участок и жилой дом и открыл счет в банке. Впоследствии в рамках расследования уголовного дела суд наложил арест на эти деньги и объекты недвижимости.