В России товары из Америки начали облагать повышенной пошлиной

В России таможня начала массово проверять страну происхождения различных категорий импортных товаров.

Если выясняется, что продукт произведен в США либо импортер не смог подтвердить страну его происхождения, пошлина начисляется по повышенному тарифу, пишут "Ведомости".

РБК добавляет, что пошлина составит от 25 до 40% в случае, если продукт произведен в США или страна происхождения не подтверждена. При этом ставка единого таможенного тарифа в среднем достигает 3-5%.