В Южной Корее медики начали масштабную забастовку

В Южной Корее продолжается массовая забастовка молодых врачей. Медики протестуют против увеличения набора в медицинских вузах и колледжах, за счет которого власти планируют ликвидировать дефицит кадров в отрасли.

Ранее сообщалось, что забастовка привела к отмене сотен операций, правительство пригрозило бастующим приостановкой лицензий.

Медики полагают, что увеличение студентов медвузов не решит проблему нехватки кадров по таким направлениям как педиатрия, скорая помощь, сельская медицина. При этом в других отраслях конкуренция сильно возрастет, а качество образования будет не лучшим.