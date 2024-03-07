Bloomberg: Белый дом планирует выделить $200 млн Украине из средств Пентагона

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования $200 млн, выделенных на нужды американской армии, в качестве срочного пакета помощи Украине, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, финансирование из средств Пентагона может быть использовано для оплаты критически важного вооружения и боеприпасов для Киева.

В конце февраля CNN сообщало, что во время встречи с лидерами Конгресса президент США Джо Байден не смог переубедить спикера палаты представителей республиканца Майка Джонсона разблокировать помощь Украине. Тот по-прежнему настаивает, что помощь должна быть привязана к решению проблем на южной границе США. Также сообщалось, что Байден предупредил конгрессменов о "катастрофических" последствиях для Киева, если помощь не будет выделена.