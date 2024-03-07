07 Марта 2024
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Фото: Накануне.ru

Работников "Сургутнефтегаза" забыли в тайге

Работников "Сургутнефтегаза" ("СНГ") забыли в тайге. Мужчины ждали помощи без еды и воды двое суток, однако в компании их даже не хватились. Об этой истории на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал председатель независимого профсоюза "Профсвобода" Александр Захаркин, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел на Талаканском месторождении "Сургутнефтегаза" в Якутии. Диспетчер отправил работников на куст нефтедобывающих скважин. Автомобиль провалился в речной ручей, пересекающий зимник и застрял. Работники двое суток просидели в лесу, ожидая помощи. Не дождавшись спасения, один из сотрудников "СНГ" направился до буровой пешком по тайге.

На месте выяснилось, что в компании их отсутствия не хватились.

"Нас никто не искал и не собирался даже позвонить на куст - узнать, доехали мы или нет", - сообщил работник. После возвращения домой они подали начальнику сообщение об угрозе жизни и здоровью, однако его не приняли. Тогда работники были вынуждены обратиться в профсоюз.

"В соответствии с Трудовым законодательством, ответственность за обеспечение безопасных условий труда и охрану труда лежит на работодателе. Это включает в себя обеспечение безопасности работников во время выполнения ими трудовых обязанностей, включая время направления их на объекты на месторождениях", - прокомментировал Александр Захаркин.

Он отметил, что ответственность за безопасность работников и их здоровье несет непосредственный руководитель. В конкретном случае он допустил отправку работников по маршруту, не обеспечив их должным образом, не приняв мер по их поиску, когда они не вышли на связь. Работодатель не проконтролировал наличие средств связи и сигнализации у работников. Не ознакомил их с планом действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба предприятия сообщает, что администрация "Сургутнефтегаз" проводит изучение обстоятельств случившегося для принятия мер в целях недопущения впредь подобных ситуаций.

Теги: Сургутнефтегаз, тайга, работники


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