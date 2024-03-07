Екатеринбурженка отсудила компенсацию за сломанный в бассейне на крыше "Высоцкого" нос

Жительница Екатеринбурга Елизавета добилась выплаты компенсации морального вреда за перелом носа во время нахождения на крыше "Высоцкого". Об этом сообщается в картотеке дела Свердловского областного суда.

Напомним, что в августе 2022 года Елизавета отдыхала в бассейне на крыше БЦ вместе с друзьями. Спускаясь по лестнице в сторону раздевалок при слабом освещении, она ударилась о прозрачную дверь, в результате чего ей диагностировали перелом носа со смещением. Девушка утверждала, что на двери не было никаких опознавательных знаков или надписей, а потому при имеющемся освещении ее легко можно было не заметить. В БЦ "Высоцкий" эту информацию не подтвердили, однако позднее в интернете удалось найти фото злосчастной двери без надписей и наклеек.

Несмотря на это, Октябрьский районный суд отказал в компенсации, после чего девушка обратилась в Свердловский областной, где решение суда первой инстанции было отменено. Как передают Вечерние ведомости со ссылкой на юриста Артема Шульмана, представляющего интересы пострадавшей, ИП Алисы Александровны Шепель выплатит Елизавете компенсацию в размере 50 тыс. рублей. Именно ИП, согласно информации на чеках, оказывает услуги посетителям бассейна.